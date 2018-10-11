Не доплыли: украинскую яхту с 57 мигрантами задержали в Средиземном море

В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 мигрантами. Фото: dpsu.gov.ua

В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 мигрантами. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Госпогранслужба и Европол в Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна, правоохранители Греции задержали украинское судно. На борту обнаружили 57 мигрантов. Члены экипажа судна - трое украинцев", - говорится в сообщении.

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Украинцы, которые переправляли мигрантов в страны ЕС являются потерпевшими со стороны законодательства. Потому что стали заложниками преступной схемы. Их вербовали и вовлекали в такие действия.

Кроме этого указывают, что в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации. В течение 2017-2018 годов, в том числе последний случай, передавал завербованных украинцев за границу. Уже за пределами Украины их втягивали в преступления.

В общем, за последние 2 года для переправки нелегальных мигрантов через море завербовали минимум 12 украинцев. Среди них жители Полтавской, Одесской и Донецкой областей.

В Греции задержали судно с украинским экипажем. Его обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов. Арестовали 3-х человек.