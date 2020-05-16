Названа дата открытия итальянских границ на въезд

Въезд в Италию позволят с июня. Фото: mukachevo.net

Власти Италии снимает все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Это означает серьезное ослабление одного из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили итальянские СМИ.

С 3 июня позволят свободное передвижение внутри страны.

Ранее регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксирован 223,8 тысячи случаев заражения, смертность достигла 31,6 тысячи человек.

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В итальянском регионе Пьемонт в трех муниципалитетах 12 мая откроются школы и детсады С определенными ограничениями дети из городов Боргосезии, Варалло и Квадроне, что в провинции Верчелли, с 12 мая станут первыми в Италии, которые вернутся в школы после более чем двух месяцев карантина, благодаря пилотном проекту региональной власти Пьемонта