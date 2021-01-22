Назван размер президентской пенсии Трампа

Трампа могут лишить президентских льгот. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп может получать пенсию в размере $221,4 тыс. в год, то есть $18,5 тыс. в месяц.

Однако он может лишиться ее, сообщило CNN.

1958 года приняли федеральный Закон о бывших президентах. Если глава государства отстранен от должности в связи с импичментом или по уголовному делу, то все льготы отменяются.

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Трамп не отказывался от пенсии, но может ее потерять, если ему объявят импичмент.

Президентские льготы включают пожизненную охрану его и первой леди, частичную оплату труда из федерального бюджета работников бывшего главы государства, расходы на деловые поездки, доступ к медобслуживанию в госпиталях.

45-й президент США Дональд Трамп нанял малоизвестного адвоката, который будет представлять его на суде об импичменте. Адвоката Буча Бауерса порекомендовал сенатор Линдси Грэм. Этот юрист уже защищал чиновников в неоднозначных делах.