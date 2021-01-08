Назвали владельцев лучших паспортов в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1566
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 756
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3033
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2367
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4662
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 936
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
11
5
22
6
5
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Видео
Все видео
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 216
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7065
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 270
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5175
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 540
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
пятница, 08 января 2021 16:15

Назвали владельцев лучших паспортов в мире

  Комментировать
Назвали владельцев лучших паспортов в мире
Японка с паспортом / Getty Images

Опубликовали "Индекс паспортов Хенли", который периодически измеряет самые удобные для путешествий паспорта в мире.

Лучшие для путешествий паспорта у японцев. Они позволяют безвизовый въезд в 191 страну и территории в мире. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меняйте все, что можно. Даже паспорт - эксперт объяснил как быть, если данные украли аферисты

На втором месте Сингапур (190 стран). На третьем Южная Корея и Германия (189 стран). На четвертом месте Италия, Финляндия, Испания, Люксембург (188 стран). На пятом Дания и Австрия (187 стран). На шестом Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды и Ирландия (186 стран). На седьмом Швейцария, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия (185 стран). На восьмом Греция, Мальта, Чехия и Австралия (184 страны). На девятом Канада (183 страны). Замыкает десятку Венгрия (181 страна).

Рейтинг не учитывает ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса в мире.

Украинский паспорт на 41-ой позиции (130 стран). Польский на 11-ой (181 страна). Российский на 50-ой (116 стран).

Худшие паспорта в Сомали и Йемене - 106 позиция (33 страны). В Пакистана - 107 позиция (32 страны). Сирии - 108 место (29 стран). Ирака - 109 место (28 стран). Замыкает рейтинг Афганистан на 110 месте (26 стран).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали владельцев лучших паспортов в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Президент-миротворец получил международную премию

Лучший фильм десятилетия сняли за 25 дней

Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной Просмотров: 13125
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
10
 Просмотров: 9657
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7047
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 6840
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Опубликовали впечатляющие фото Марса
22
 Просмотров: 6129
Мир
Грабители случайно вызвали полицию во время ограбления
Грабители случайно вызвали полицию во время ограбления Просмотров: 180
Крупнейшая сделка на рынке люкса. Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16 млрд
Крупнейшая сделка на рынке люкса. Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16 млрд Просмотров: 162
Священника и двух верующих арестовали за изнасилование и убийство
Священника и двух верующих арестовали за изнасилование и убийство Просмотров: 837
Скандал с вакцинацией вне очереди: 2 должностных лиц варшавского университета уволили
Скандал с вакцинацией вне очереди: 2 должностных лиц варшавского университета уволили Просмотров: 279
Сеул и Токио ссорятся из-за компенсацию "женщинам для утешения"
Сеул и Токио ссорятся из-за компенсацию "женщинам для утешения" Просмотров: 477
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
4
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
3
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
2
Глава Конституционного суда оставил Украину
1
ЦПК: Дело Вовка - под угрозой
Голосов: 646
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть