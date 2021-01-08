Назвали владельцев лучших паспортов в мире

Японка с паспортом / Getty Images

Опубликовали "Индекс паспортов Хенли", который периодически измеряет самые удобные для путешествий паспорта в мире.

Лучшие для путешествий паспорта у японцев. Они позволяют безвизовый въезд в 191 страну и территории в мире. Об этом пишет CNN.

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На втором месте Сингапур (190 стран). На третьем Южная Корея и Германия (189 стран). На четвертом месте Италия, Финляндия, Испания, Люксембург (188 стран). На пятом Дания и Австрия (187 стран). На шестом Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды и Ирландия (186 стран). На седьмом Швейцария, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия (185 стран). На восьмом Греция, Мальта, Чехия и Австралия (184 страны). На девятом Канада (183 страны). Замыкает десятку Венгрия (181 страна).

Рейтинг не учитывает ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса в мире.

Украинский паспорт на 41-ой позиции (130 стран). Польский на 11-ой (181 страна). Российский на 50-ой (116 стран).

Худшие паспорта в Сомали и Йемене - 106 позиция (33 страны). В Пакистана - 107 позиция (32 страны). Сирии - 108 место (29 стран). Ирака - 109 место (28 стран). Замыкает рейтинг Афганистан на 110 месте (26 стран).