Назвали сумму, которую зарабатывает гендиректор с самой высокой зарплатой в мире

По оценке журнала Forbes, в прошлом году миллиардер Илон Маск заработал около $11 млрд. Это ставит его значительно выше гендиректора Paycom Чада Ричисона, который заработал $211 млн, и гендиректора 1Life Healthcare Амира Дэна Рубина, который заработал $199 млн.
Миллиардер, состояние которого оценивается в $165 млрд, заработал за год больше всего в мире как гендиректор своих компании Tesla и SpaceX. Об этом пишет Daily Star.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Сейчас Маск занимает третье место в списке самых богатых людей мира после Джефф Безос и французского магната предметов роскоши Бернара Арно.
Однако богатство Маска быстро растет, в то время как Билл Гейтс, занимающий четвертое место, уменьшается. Гейтс на пороге дорогого развода, которое может привести к его падению в мировом рейтинге самых богатых людей планеты.
Комментарии