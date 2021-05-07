Назвали сумму, которую зарабатывает гендиректор с самой высокой зарплатой в мире

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск / Getty Images

По оценке журнала Forbes, в прошлом году миллиардер Илон Маск заработал около $11 млрд. Это ставит его значительно выше гендиректора Paycom Чада Ричисона, который заработал $211 млн, и гендиректора 1Life Healthcare Амира Дэна Рубина, который заработал $199 млн.

Миллиардер, состояние которого оценивается в $165 млрд, заработал за год больше всего в мире как гендиректор своих компании Tesla и SpaceX. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку

Сейчас Маск занимает третье место в списке самых богатых людей мира после Джефф Безос и французского магната предметов роскоши Бернара Арно.

Однако богатство Маска быстро растет, в то время как Билл Гейтс, занимающий четвертое место, уменьшается. Гейтс на пороге дорогого развода, которое может привести к его падению в мировом рейтинге самых богатых людей планеты.