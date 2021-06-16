Назвали страны Европы, которые уже ввели Covid-сертификаты

Шприц на смартфоне с текстом на экране: "Свидетельство о вакцинации от Covid-19" на флаге ЕС. Креативная иллюстрация / Getty Images

Цифровые сертификаты о Covid-19 уже используют в 12 странах Европы. Еще 16 стран готовы к их внедрению в ближайшее время.

По мнению Европарламента, сертификаты должны быть доступны путешественникам до 1 июля. Об этом пишет The Euro Weekly News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страна ЕС запускает цифровой сертификат вакцинации

Сертификат Еврокомиссия одобрила в мае для регулирования требований въезда в страны ЕС. Бесплатный мобильный приложение, которое дает цифровой доказательство о вакцинации против коронавируса, отрицательный результат теста на Covid-19, или доказательство, что у человека был вирус, и она выздоровела с помощью антител. Наряду с личными данными программа включает одноразовый QR-код. Или, если хочет человек, то может пригласить бумажный документ с той же информацией.

12 стран ЕС уже используют такой цифровой сертификат: Австрия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Греция, Латвия, Литва, Польша, Испания и Болгария, которая входит в ЕС, но не входит в Шенгенскую зону.

Приложение готово к запуску в таких странах как Бельгия, Кипр, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Швеция. Кроме них, это Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Швейцария, которые не входят в ЕС, но входят в Шенгенскую зону. А также Ирландия, Румыния, которые входят в ЕС, но не входят в Шенгенскую зону.

Финляндия, Венгрия и Мальта все еще тестируют мобильное приложение.

Сертификат освободит граждан ЕС от более строгих ограничений по Covid-19 при поездках между странами-членами и позволит гражданам третьих стран, как Украина, въехать в Евросоюз без отбывания карантина. Еврокомиссия заявила, что намерена восстановить международные поездки в ЕС с 1 июля.

Комиссия также разработала эталонное программное обеспечение и приложения для выдачи, хранения и проверки сертификатов, чтобы облегчить их введение на национальном уровне. Они опубликованы на GitHub и их используют 12 стран-членов.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о прививке от Covid-19. Из 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.