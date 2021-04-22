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четверг, 22 апреля 2021 14:30

Назвали страну, где самая большая дополнительная смертность на 100 тыс. населения

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Назвали страну, где самая большая дополнительная смертность на 100 тыс. населения
Похороны 59-летней Хуаны Лано Годой, которая умерла от COVID-19, на кладбище в окрестностях Лимы, 17 апреля. В перуанской столице и окрестностях число жертв коронавируса выросла на 43,9% за последнюю неделю. По данным ВОЗ, с начала пандемии в Перу с населением 32,5 млн человек умерли более 56 тыс. / Getty Images

Журнал The Economist составил список стран, где наибольшее дополнительная смертность на 100 тыс. населения в год пандемии коронавируса - от марта 2020-го по март 2021 года. Избыточная смертность рассчитывается путем сравнения количества погибших от всех причин со средним показателем в стране за последние годы.

В Перу, которая в эпицентре борьбы с волной бразильского штамма коронавируса, самая высокая избыточная смертность в мире – 412 смертей на 100 тыс. населения. Далее в пятерке: Болгария – 338, Мексика – 321, Россия – 313 и Литва – 301. Об этом пишет The Economist.

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В 14 других странах, включая ряд стран ЕС, зарегистрировано за последний год более 200 дополнительных смертей на 100 тыс. населения.

В десятку стран с самой высокой дополнительной смертностью на 100 тыс. населения попали Северная Македония – 283, Эквадор – 281, Сербия – 264, Чехия – 247, а также Босния и Герцеговина – 245.

Украина в этом списке из 183 стран на 35 месте со 122 избыточными смертями на 100 тыс. населения. Соседняя Польша на 15-й позиции с 219 избыточными смертями. Румыния на 13-м – 229. Молдова на 12-м – 231. Беларусь на 51-м месте с 64 смертями на 100 тыс. населения

В Украине избыточная смертность в год карантина в 2,6 раза меньше, чем в России. В 1,8 раза меньше, чем в Польше. В 1,9 раз меньше, чем в Румынии. И в 1,9 раз выше, чем в Беларуси.

Дополнительная смертность – один из лучших способов сравнить влияние пандемии на страны, потому что учитывает не только официальную количество погибших от Covid-19, но также смерти без подтвержденного теста на коронавирус, и тех, кто умер по другим причинам в результате карантина и его косвенного воздействия на медицинскую систему.

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