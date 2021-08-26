Назвали самый жаркий год в Европе

Лесные пожары недалеко от испанской Авилы / Getty Images

Прошлый год был самым жарким в Европе согласно отчету, опубликованному в среду, 25 августа, Американским метеорологическим обществом. Оно также обнаружило, что 2020 год входит в тройку самых жарких в мире.

Метеорологическое бюро Великобритании, которое участвовало в подготовке отчета, заявило, что средние температуры в Европе в 2020-м были на 1,9°C выше среднего значения за 1981-2010 годы. И этот период использовался в качестве ориентира для измерения изменяющихся температур. Об этом пишет CNN.

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В отчете говорится, что в 17 европейских странах сообщили о рекордно высоких годовых температурах, включая Францию, Испанию, Швейцарию, Бельгию, Норвегию и Швецию.

В Арктике средняя температура воздуха в 2020 году была самой высокой за историю наблюдений - на 2,1°C выше среднего значения за 1981-2010 годы. В Антарктиде на станции Эсперанса 6 февраля 2020-го температура достигла 18,3°C. Это стало самой высокой температурой, зарегистрированной на континенте, и намного выше ее предыдущего рекорда в 17,2°C, установленного в 2015 году.

В других частях света также наблюдались рекордно высокие температуры, в том числе в Японии, Мексике и на Сейшельских островах.

В докладе говорится, что этим летом большая часть Северного полушария столкнулась с экстремальными погодными условиями из-за изменений климата в виде волн тепла и лесных пожаров в Греции, Италии, Турции и Франции. А в Германии и Бельгии в июле произошли смертоносные наводнения. Этим летом США и Канада также боролись с постоянными лесными пожарами.

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата.