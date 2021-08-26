Назвали самый жаркий год в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1269
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13302
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1359
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 15093
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1809
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
5
5
4
10
17
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Видео
Все видео
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Депутаты бросались бутылками и креслами
Депутаты бросались бутылками и креслами
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 630
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 747
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1467
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1305
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 963
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 12:01

Назвали самый жаркий год в Европе

  Комментировать
Назвали самый жаркий год в Европе
Лесные пожары недалеко от испанской Авилы / Getty Images

Прошлый год был самым жарким в Европе согласно отчету, опубликованному в среду, 25 августа, Американским метеорологическим обществом. Оно также обнаружило, что 2020 год входит в тройку самых жарких в мире.

Метеорологическое бюро Великобритании, которое участвовало в подготовке отчета, заявило, что средние температуры в Европе в 2020-м были на 1,9°C выше среднего значения за 1981-2010 годы. И этот период использовался в качестве ориентира для измерения изменяющихся температур. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град со шквалами: на Украину надвигается мощная непогода

В отчете говорится, что в 17 европейских странах сообщили о рекордно высоких годовых температурах, включая Францию, Испанию, Швейцарию, Бельгию, Норвегию и Швецию.

В Арктике средняя температура воздуха в 2020 году была самой высокой за историю наблюдений - на 2,1°C выше среднего значения за 1981-2010 годы. В Антарктиде на станции Эсперанса 6 февраля 2020-го температура достигла 18,3°C. Это стало самой высокой температурой, зарегистрированной на континенте, и намного выше ее предыдущего рекорда в 17,2°C, установленного в 2015 году.

В других частях света также наблюдались рекордно высокие температуры, в том числе в Японии, Мексике и на Сейшельских островах.

В докладе говорится, что этим летом большая часть Северного полушария столкнулась с экстремальными погодными условиями из-за изменений климата в виде волн тепла и лесных пожаров в Греции, Италии, Турции и Франции. А в Германии и Бельгии в июле произошли смертоносные наводнения. Этим летом США и Канада также боролись с постоянными лесными пожарами.

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали самый жаркий год в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 15093
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13284
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8082
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3978
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3852
Мир
Любовник облил пенис клеем перед сексом: умер в мучениях
Любовник облил пенис клеем перед сексом: умер в мучениях Просмотров: 288
НАТО займётся границей Беларуси со странами Альянса
НАТО займётся границей Беларуси со странами Альянса Просмотров: 45
Афганская женщина родила на борту эвакуационного самолета: ребенка назвали в честь судна
Афганская женщина родила на борту эвакуационного самолета: ребенка назвали в честь судна Просмотров: 162
Одна из крупнейших авиакомпаний начнет штрафовать непривитых работников
Одна из крупнейших авиакомпаний начнет штрафовать непривитых работников Просмотров: 63
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
5
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 270
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть