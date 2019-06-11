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вторник, 11 июня 2019 13:43

Назвали самый дорогой в мире бренд

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Назвали самый дорогой в мире бренд
Стоимость бренда Амазон - $ 315 млрд. Фото: из открытых источников

Самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google, стал Amazon.

показал очередной рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость бренда Amazon выросла за год в полтора раза - до $315 млрд.

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Вторую строчку заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands составляется по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При составлении списка учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира составляется ежегодно с 2006 года.

Компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei, выполняя решение правительства США. И больше не будет продавать Huawei лицензии на Windows для ноутбуков и других устройств.

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