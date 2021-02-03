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среда, 03 февраля 2021 11:47

Назвали самых богатых монархов современности

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Назвали самых богатых монархов современности
Самый богатый монарх мира - король Таиланда / RUNGROJ YONGRIT

Фильм Netflix "Корона" сделал британскую королеву Елизавету II одной из самых культовых монархов планеты. Ее состояние составляет около $480 млн.

Однако 5 самых богатых членов королевских семей в мире значительно богаче. Все они из Африки и Азии. Это подсчитало издание Daily Star.

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Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн занимает первое место по богатству $43 млрд. Монарх имеет аэрофлот из 38 реактивных самолетов и вертолетов. Король взошел на трон после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, в 2016-м. По данным издания Fortune, большую часть состояния получает с 23% в Siam Commercial Bank - одного из крупнейших кредиторов страны. А также с Siam Cement Group - крупнейшего промышленного конгломерата страны.

Султан Брунея Хасанала Болкиах на втором месте с $28 млрд. Деньги получает преимущественно благодаря огромным запасам нефти в стране. У него есть дворец с 1788 комнатами и парк с 5 тыс. авто, включая сотни Rolls-Royce.

Третье место у другого богатого нефтью монарха - короля Саудовской Аравии Салмана, состояние которого $18 млрд. Монарх любит роскошь, дорогие яхты и картины. Богатству обязан части портфеля королевской семьи, который оценивают в $1,4 трлн. Туда, в частности, входит нефтегазовый гигант Saudi Aramco.

Четвертое место занимает шейх Халифа из Абу-Даби - самый богатый из правителей ОАЭ. Его состояние оценивают в $15 млрд. Большая часть состояния связана с нефтяными запасами ОАЭ. Он обладает множеством роскошных домов в Лондоне на сумму более $1,7 млрд.

Пятое место в самого богатого монарха Африки, короля Марокко Мохаммеда VI, состояние которого оценивают от $2 до $8 млрд. Он унаследовал 35% акций холдинговой компании Sociеtе Nationale d'Investissement от покойного отца, короля Хасана. В его портфель также акции крупнейшего банка Марокко Attijariwafa, горнодобывающей компании Group Managem, сахаропроизводителя Cosumar и молочной компании Centrale Danone.

Между тем, осенью прошлого года десятки тысяч жителей Таиланда выходили на акции протеста с требованием реформировать монархию в стране.

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Дата
03
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