Назвали самые популярные достопримечательности мира

Римский Колизей занял первое место в рейтинге популярности среди туристов. ФОТО: Max Pixel

Американский сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых популярных туристических достопримечательностей мира в 2018 году.

Он проанализировал данные о бронировании туристов. Наибольшим спросом пользуется римский Колизей в Италии, говорится на TripAdvisor.

Второе место занял музейный комплекс Ватикана, третье - статуя Свободы в американском Нью-Йорке. В первую пятерку вошли парижские музей Лувр и Эйфелева башня.

В топ-10 попали также Саграда Фамилия (Испания), мост "Золотые Ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобритания), Версальский дворец (Франция) и венецианский Гранд-канал (Италия).

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