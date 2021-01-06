Назвали самые безопасные авиакомпании

Самолет авиакомпании Qantas / Qantas

Профессиональное издание AirlineRatings.com, которое отслеживает 385 авиаперевозчиков по миру, назвало самых безопасных за прошедший год.

Рейтинг включает количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, а также возраст самолетов. Об этом пишет CNN.

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"Проблема 2020 года в количестве авиакомпаний, выполняющих рейсы. Все наши 20 самых безопасных авиакомпаний летали, хотя имели ограниченное прекращения полетов", - сказал главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас.

В этом году австралийская авиакомпания Qantas заняла 1-е место. Редакторы подчеркнули стремление компании переучивать пилотов перед их возвращением к работе после перерыва во время пандемии. Компания имела титул самой безопасной с 2014-го по 2017 год. В 2019-м и 2020 году Qantas снова стала самым безопасным авиаперевозчиком.

2-е место заняли Qatar Airways. Замыкают пятерку Air New Zealand, Singapore Airlines и Emirates Airlines.

Отдельно в рейтинге выделили безопасные бюджетные авиакомпании, перечислив 10 лучших в алфавитном порядке. Это Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet и Wizz Air.

AirlineRatings также составила рейтинг 20 ведущих авиакомпаний, совместимых с Covid-19, перечисленных в алфавитном порядке. Это Air Baltic, Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, AirAsia, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Japan Airlines, Jetblue, KLM, Korean Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, Southwest, Qatar Airways и Westjet. Издание заявило, что они сделали все возможное, чтобы защитить пассажиров.