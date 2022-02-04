Назвали пять претендентов на пост генсека НАТО вместо Столтенберга

С 2014 года должность генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

На пост генерального секретаря НАТО претендуют пять человек.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA в Twitter.

По его информации, занять кресло генсека Альянса может экс-премьер Британии Тереза ​​Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава эстонского правительства Кая Каллас, бывший Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини, президент Румынии Клаус Иоганнис.

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Все они были представлены в качестве потенциальных кандидатов, пишет издание.

С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Накануне стало известно, что Столтенберг намерен покинуть пост. В ближайшие шесть лет он будет возглавлять Нацбанк Норвегии. Главой НАТО будет оставаться до 30 сентября 2022 года.