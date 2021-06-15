Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей

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В российском Новосибирске взорвалась автозаправочная станция. При пожаре пострадали 34 человека.

Об этом сообщил заместитель начальника МЧС Евгений Лебедев.

"Распространение не допущено. В результате пожара пострадали 34 человека, в том числе два ребенка. Они доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы", - прокомментировал он.

По его словам, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м и сопровождалась взрывами газовых цистерн.

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что семь пострадавших находятся в реанимации, их состояние "тяжелое, но стабильное", ожоги до 40% тела. 10 человек находятся в ожоговом отделении, ожоги от 4% до 23% тела.

Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар начался около 14:04. Ликвидировали возгорание в 17:03.

Погибших нет. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало не заземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

В российском Новосибирске взорвалась автозаправочная станция, расположенная на Гусинобродском шоссе. В воздух взлетели резервуары с горючим. Гриб от взрыва был виден на расстоянии нескольких километров.