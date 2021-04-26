Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 727 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Турции и США.

Украина занимает 16 место в мире по количеству новых заражений, пишет сайт Worldometers. В Индии зафиксировали более 354 тыс. новых больных, в Турции – более 38 тыс. случаев инфицирования, а в США – более 34 тыс. Кроме того, более 32 тыс. случаев инфицирования произошли в Бразилии, а более 24 тыс. – во Франции. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

По темпам распространения инфекции Украина оказалась на восьмом месте в Европе.

Всего за время пандемии в мире умерли более 3,12 млн человек. Выздоровели 125,3 тыс. человек, а болеют сейчас около 19 млн.

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За последние сутки в Украине обнаружили 5062 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 030 333 украинца. Умерли 42 518 пациентов, из них 195 – за последние сутки. Выздоровели 1 579 438 людей.