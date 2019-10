Назвали лауреата премии имени Сахарова этого года

Европейский парламент объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова уйгурского ученого Ильхама Тохты. 5 год он отбывает пожизненный срок в Китае по обвинению в сепаратизме.

Тохты считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае, пишет theБабель.

На премию номинировали убитую в 2018 году бразильскую правозащитницу Мариэллу Франко, экоактивистов Клауделиса Сильва дос Сантоса, борца за права индейцев Бразилии, вождя Роане и 5 кенийских студентов из группы Restorers.

Very pleased to announce that Ilham Tohti is the 2019 #SakharovPrize winner. He has dedicated his life to advocating for the rights of China's Uyghur minority, but was sentenced to life in prison in 2014. We demand his immediate release https://t.co/Bwx7KADppF #FreeIlhamTohti pic.twitter.com/Z5Q3a6yx8p