Назвали количество зараженных коронавирусом в Китае

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусами увеличилась до 1372 человек.
Количество больных пневмонией нового типа в Китае указали по состоянию на 18.00 25 января, сообщают китайские СМИ.
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41 человека от вируса умерли.
Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса.
Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина.
В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру.
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