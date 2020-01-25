Назвали количество зараженных коронавирусом в Китае

Заболевания подтвердили у 1372 человек. Фото: "День"

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусами увеличилась до 1372 человек.

Количество больных пневмонией нового типа в Китае указали по состоянию на 18.00 25 января, сообщают китайские СМИ.

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41 человека от вируса умерли.

Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса. Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру.