Назвали город, который будет принимать "Евровидение-2020"

"Евровидение-2020" проведут в нидерландском городе Роттердам. Фото: https://iod.media

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится в нидерландском городе Роттердам.

В общем, выбирали между двумя городами Маастрихтом и Роттердамом, сообщается на сайте eurovision.tv.

Среди критериев выбора города были место, емкость, технические средства, а также жилье, инфраструктура и доступность для гостей "Евровидения".

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" традиционно продлится три дня. Первый и второй полуфиналы проведут 12 и 14 мая. Победителя выберут уже 16 мая 2020 года.

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На песенном конкурсе "Евровидение-2019" победил певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Ранее Амстердам отказался принимать Евровидение-2020. В городе объяснили: все арены, которые согласились бы для проведения песенного конкурса, уже заняты.