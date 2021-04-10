Назвали год, который будет хуже, чем 2020-й

В департаменте разведки США прогнозируют, что в 2030-м мир будет страдать от конфликтов и беспорядков, а также голода.
Прогнозы публикуют каждые четыре года. В 2017-м в документе предусмотрели эпидемию коронавируса и необходимость приостановить путешествия, пишет The Daily Mail.
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Сейчас отмечают, что пандемия обострила экономическое неравенство и истощила ресурсы правительств. Прогнозируют, что темпы роста населения замедлятся, но в целом человечество будет стареть. Климатические изменения ускорятся. Может возникнуть голод и острый дефицит питьевой воды. Из-за этого начнется большая миграция.
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