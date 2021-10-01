Назвали дату свадьбы принцессы, которая отказалась от титула ради любви

Дата свадьбы принцессы Мако назначена на 26 октября / Getty Images

После долгих лет споров японская принцесса Мако в этом месяце выйдет замуж за бывшего однокурсника, простолюдина Кей Комуро, и откажется от королевского титула. Дата свадьбы назначена на 26 октября.

Изначально пара собиралась пожениться в 2018 году, но церемонию отложили, потому что семья Комуро столкнулась с финансовыми трудностями. После свадьбы пара переедет в США, где Комуро работает юристом. Об этом пишет ВВС.

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Из-за чрезмерного освещения отношений в СМИ принцесса Мако страдала от стрессового расстройства.

Впервые пара познакомилась в 2012 году, будучи студентами Международного христианского университета в Токио. Они обручились в 2017-м и должны были пожениться в 2018 году. Но позже появились новости о финансовых проблемах матери Комуро – она взяла ссуду у бывшего жениха и не вернула.

Дворец отрицал, что задержка свадьбы связана с этим. Хотя наследный принц Фумихито сказал, что важно решить денежные вопросы до того, как пара пожениться.

Из-за того, что принцесса выходит замуж за простолюдина, Мако откажется от титула и традиционной единовременной выплаты в $1,35 млн, которая обычно выплачивается члену королевской семьи при отбытии из дома. Также ожидают, что она пропустит обряды, связанные со свадьбой королевской семьи. Если пропустит оплату и обряды, то станет первой женщиной из японской монаршей семьи, сделавшей это.

Согласно японскому законодательству, члены императорской семьи женского пола утрачивают титул после брака с простолюдином, хотя члены мужского пола нет.

Японский император, 85-летний Акихито, отрекся от престола. 30 апреля 2019-го он провел обряд передачи власти. С 1 мая 2019 года престол занимает император Нарухито.