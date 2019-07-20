Назревает новый конфликт: США готовят войска к отправке

Американский ракетный комплекс Patriot. Фото: dw.com

США собираются разместить свои войска на территории Саудовской Аравии. Объясняют, что это из-за осложнения ситуации в регионе Персидского залива.

"Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью укрепления безопасности и стабильности в регионе", сообщает МИД Саудовской Аравии, передает dw.com.

Информагентство SPA сообщает, что представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил: "США будет продолжать работу с союзниками и партнерами с целью защиты безопасности и интересов против злого поведения Ирана".

Правительство США отмечает, что целью такого шага - защита интересов и военных сил США в регионе. У Трампа уже начинают отправлять военных в Саудовскую Аравию. Планируют разместить около 500 военных. На базе некоторые военные готовят ракетные комплексы Patriot и улучшают взлетную полосу.

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За последние пару недель конфликт между США, Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном, который берет свое начало еще с 1991 года, обострился. 19 июля Вооруженные силы Ирана задержали два британских танкера в Ормузском проливе.



