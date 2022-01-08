Автор: Скриншот из Twitter Пресс-служба Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Токаев заявил о 20 тысячах террористов, которые не общаются на казахском

Также стало известно, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстана стран.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения цельности нашей страны", - написал пресс-секретарь Назарбаева.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев собрал оперативный штаб, на котором рассматривали ситуацию в стране.