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суббота, 08 января 2022 09:57

Назарбаев находится в столице Казахстана

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Автор: Скриншот из Twitter
  Пресс-служба Назарбаева
Пресс-служба Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстана стран.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения цельности нашей страны", - написал пресс-секретарь Назарбаева.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев собрал оперативный штаб, на котором рассматривали ситуацию в стране.

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