Навальный вылетел в Германию

Навального отправили в Германию. Фото: Медуза

Самолет Bombardier Challenger, который должен доставить российского оппозиционнера Алексея Навального из России на лечение в Германию, вылетел из аэропорта в Омске.

На борту вместе с оппозиционным политиком находится его жена Юлия, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

"Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала Ярмыш.

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20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.