Навальный возвращается в Россию после отравления

Навальный выезжает с Германии домой. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", возвращается в Россию 17 января.

Об этом политик сообщил в Twitter.

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"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - подписал пост Навальный.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.

17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте 😉https://t.co/7J7ImemgvR — Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021

Условный срок российского оппозиционера Алексея Навального, который закончился 30 декабря 2020 года, требуют изменить на реальное заключение.