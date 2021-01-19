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вторник, 19 января 2021 15:53

Навальный составил список российских олигархов, которые должны попасть под санкции Запада

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Навальный составил список российских олигархов, которые должны попасть под санкции Запада
Навальный составил "санкционный" список. Фото: Reuters

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, обнародовал список олигархов РФ, которые могут попасть под санкции Запада.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Ашурков утверждает, что список составил сам Навальный за несколько дней до возвращения в Россию.

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"Всего за несколько дней до того, как Алексей сел на рейс в Москву, мы согласовали список людей, против которых, по его мнению, должны ввести санкции", - сказал он.
По его словам, Навальный не планировал обнародовать список так быстро, но арест и возможный срок в тюрьме внесли свои коррективы.

В список санкций попали 8 человек: миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, президент и председатель правления государственного банка ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя банка ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, председатель государственной корпорации развития ВЕБ.РФ Игорь Шувалов и телеведущий Владимир Соловьев.

As we are watching the developing situation with Alexey Navalny's detention in Russia, I would like to share the...

Опубликовано Vladimir Ashurkov Понедельник, 18 января 2021 г.

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить до 2,5 лет колонии. Суд об отмене условного срока перенесли с 29 января на 2 февраля.

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Дата
19
января

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