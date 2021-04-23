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пятница, 23 апреля 2021 17:03

Навальный прекратил голодовку

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Навальный прекратил голодовку
Алексей Навальный в феврале 2019 / Getty Images

Российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал в колонии 31 марта.

Накануне пойти на такой шаг его призвали личные врачи. Об этом пишет ВВС.

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"Требование допустить ко мне врача не снимаю - у меня исчезает чувствительность рук и ног. Хочу понять, что это, и как лечить. Но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодания. По правилам, это будет продолжаться те же 24 дней и, говорят, даже труднее. Поэтому пожелайте удачи. Благодаря огромной поддержке хороших людей в стране и по миру, мы достигли огромного прогресса. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи улыбались, никакие лекарства не давали, не позволяли передавать. Сейчас меня дважды осмотрел консилиум гражданских врачей. Мне делают исследования и анализы, отдают результаты и выводы", - говорится в заявлении политика в Instagram.

Накануне личные врачи Навального сообщили, что 20 апреля его отвезли в гражданскую больницу в городе Владимир, где "он получил доступ к чему-то похожему на независимый осмотр".

У него обнаружили симптомы почечной недостаточности, тяжелые неврологические симптомы, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к отеку мозга и последующих тяжелых неврологических проблем от угнетения сознания до комы. Учитывая это, личные врачи призвали оппозиционера прекратить голодовку.

"Если голодовка будет продолжаться даже минимальное время, нам не будет кого лечить. Наша главная задача - сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье", - заявили врачи.

Навальный начал голодовку 31 марта, требуя допустить к нему его личных врачей. 18 апреля его перевели из колонии в городе Покров, где он отбывает срок, в больницу для заключенных во Владимире. Адвокат оппозиционера, рассказал, что там его подзащитный не получает практически никакого лечения. В среду, 21 апреля, на улицы российских городов вышли тысячи людей, которые требовали освобождения Навального из тюрьмы.

Обеспокоенность состоянием Навального и его лечением выражали Великобритания, Франция, Германия и представители ЕС. Жена политика Юля рассказывала, что он потерял 9 кг, с тех пор начал голодовку.

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Дата
23
апреля

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