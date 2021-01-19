Навальный может получить 2,5 года колонии - адвокат

Суд над Навальным перенесли. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить до 2,5 лет колонии.

Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, пишет "Настоящее время".

По ее словам, суд об отмене условного срока перенесли с 29 января на 2 февраля.

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Адвокат утверждает, что суд может дать Навальному еще больший срок заключения, хотя "это невозможно по закону".

"Срок был назначен 3,5 года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день в день учитывается, соответственно, это 2,5 года", - прокомментировала Михайлова.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве 17 января.