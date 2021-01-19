Навальный может получить 2,5 года колонии - адвокат

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить до 2,5 лет колонии.
Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, пишет "Настоящее время".
По ее словам, суд об отмене условного срока перенесли с 29 января на 2 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин отреагировал на арест Навального
Адвокат утверждает, что суд может дать Навальному еще больший срок заключения, хотя "это невозможно по закону".
"Срок был назначен 3,5 года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день в день учитывается, соответственно, это 2,5 года", - прокомментировала Михайлова.
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве 17 января.
×
Комментарии