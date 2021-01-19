Навального закрыли на карантин в СИЗО: какие условия в оппозиционера

Навального закрыли на карантин. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального отправили в следственный изолятор "Матросская тишина" и предоставили ему трехместную камеру карантинного отделения.

Об этом сообщил секретарь московской общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в Telegram-канале.

Навальный должен находиться в карантинном отделении 14 дней изоляции.

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По словам Мельникова, в камере оппозиционера есть холодильник, электрочайник, телевизор и горячая вода. Ему выдали вещи первой необходимости.

"Членами общественной наблюдательной комиссии Алексею Анатольевичу было разъяснено, что он может пользоваться ФСИН-листом и также может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты и вещи в магазине СИЗО", - прокомментировал Мельников.

Члены комиссии сообщили, что Навальный якобы признался, что рад снова оказаться на родине и поблагодарил их за поддержку.

Секретарь передает, что со стороны сотрудников на политика "не оказывали морального и физического давления".

Российского оппозиционера Алексея Навального, которому назначили меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей, отвезли в следственный изолятор.