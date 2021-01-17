Навального задержали в аэропорту Москвы

Оппозиционера задержали на паспортном контроле. Фото: Скриншот

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

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При этом они отказались пропустить с ним адвоката Ольгу Михайлову, которая прилетела вместе с ним.

Пока неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его повели.

Прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" для тех, кто будет встречать оппозиционера Алексея Навального в аэропорту "Внуково" 17 января. Там напомнили, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством ответственность".