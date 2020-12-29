Навального вызывают в Москву и угрожают тюрьмой

Алексей Навальный провел в коме 18 дней. Фото: Reuters

Федеральная служба исполнения наказаний в Москве пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный.

Его обязали немедленно явиться для проверки, говорится в сообщении ФСИН.

Там пригрозили обратиться в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок на реальный в деле об участии в несогласованных с властями митингах. Ведомство заявило, что Навальный, находится в Германии, не выполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Появиться в московские филиалы ФСИН ведомство требует от Навального в 9 утра 29 декабря.

В то же время ФСИН ссылается на публикацию в журнале The Lancet об отравлении политика "Новичкам". В ней указано, что уже до 12 октября у Навального прошли "все последствия его болезни". ФСИН сделала вывод, что Навальный может сознательно уклоняться от контроля.

Как пояснил адвокат Навального Вадим Кобзев, если ФСИН обратится в суд и суд поддержит претензии ведомства, российскому оппозиционеру дадут 3,5 года реального заключения.

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Навальный заявил, что ссылаясь на статью The Lancet российские власти фактически признали, что его отравили, хотя раньше это отрицала. Так, статья имеет заголовок "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?" - написал Навальный.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому. Немецким врачам удалось вывезти Навального на лечение в клинику "Шарите", а 7 сентября его вывели из медицинской комы, в которой он был 18 дней. Эксперты из Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".