Навального в наручниках отправили в СИЗО

Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Фото: Telegram

Российского оппозиционера Алексея Навального, которому назначили меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей, отвезли в следственный изолятор.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Mash.

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На кадрах видно как Навального вывели из полицейского участка, где состоялось заседание, в наручниках. Он был прикован к полицейскому, который его конвоировал.

Перед тем, как войти в автозак, Навальный повернулся в сторону журналистов и показал известный жест "виктория", что обозначает победу.

Российского политика Алексея Навального задержали в аэропорту и отвезли в отделение полиции, где и состоялось судебное заседание, на котором ему избрана мера пресечения. О заседании суда адвокат Навального узнал за несколько минут до его начала.