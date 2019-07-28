Навального скосила неизвестная болезнь

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывал административный арест в спецприемнике в Москве, 28 июля попал в больницу.

Сейчас Навальный находится в терапевтическом отделении. Причины госпитализации медики уточнить отказались, сообщает "Медуза".

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Ранее телеграмм канал 112 сообщил, что у политика "сильная аллергия".

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш позже Twitter подтвердила этот диагноз.

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию возле мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, а также его пост в Facebook с призывом прочитать заявление кандидатов на ту же тему.