Навального скосила неизвестная болезнь

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
2 Просмотров: 1998
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 486
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 648
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4455
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5581
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 972
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3510
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
14
5
5
5
7
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Видео
Все видео
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4455
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2538
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1179
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
27 июля 2019
Просмотров: 603
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 15:06

Навального скосила неизвестная болезнь

  Комментировать

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывал административный арест в спецприемнике в Москве, 28 июля попал в больницу.

Сейчас Навальный находится в терапевтическом отделении. Причины госпитализации медики уточнить отказались, сообщает "Медуза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навальный оскорбил украинцев

Ранее телеграмм канал 112 сообщил, что у политика "сильная аллергия".

Автор: Скриншот
 

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш позже Twitter подтвердила этот диагноз.

Автор: Скриншот
 

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию возле мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, а также его пост в Facebook с призывом прочитать заявление кандидатов на ту же тему.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навального скосила неизвестная болезнь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

Издали радикальный приказ относительно солдат на фронте

В России приняли документ в отношении украинских земель

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 1 Просмотров: 35575
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 34192
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 22403
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 17857
Шустер возвращается на украинское телевидение
Шустер возвращается на украинское телевидение 1 Просмотров: 16752
Мир
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
Интересное совпадение: что известно об уничтожении украинских самолетов в Ливии
Интересное совпадение: что известно об уничтожении украинских самолетов в Ливии 1 Просмотров: 3015
В Германии зарезали 25-летнюю зароботчанку из Украины
В Германии зарезали 25-летнюю зароботчанку из Украины Просмотров: 3276
В НАТО заговорили о разрыве договоров с Россией
В НАТО заговорили о разрыве договоров с Россией Просмотров: 540
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 7794
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 2700
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua