Навального приговорили к реальному сроку заключения

Навального приговорили к 2,5 годам колонии. Фото: Reuters

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения на реальный.

Он должен провести 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом, сообщает "Медуза".

Московский городской суд поддержал поддержал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок.

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"Несмотря на профилактические беседы, Навальный неоднократно пропускал явки по неуважительным причинам", - говорится в решении суда.

У Московского городского суда, где проходит заседание об изменении условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный, задержали 237 человек. От здания суда отбыло несколько автозаков с задержанными. Больше всего людей задержали у ближайшей к Мосгорсуду станции метро Преображенская.