Навального отправят в колонию под Москвой

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального отправят в одну из колоний центрального федерального округа России.

Согласно российским законам Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту жительства. Но в Москве нет колоний общего режима. Поэтому его отправят в одну из ближайших к столице РФ, сообщает Интерфакс.

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Николая Зуева, Навальный может остаться отбывать наказание в хоззагоне при СИЗО в Москве. Но этот вариант маловероятен.

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Напомним, что суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом срока, проведенного под домашним арестом в рамках следствия по делу "Ив Роше".