"На*уй политику" - Моргенштерн нецензурно ответил на решение признать его угрозой для Украины

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, нецензурно высказался об отмене концертов на территории Украины и внесении Минкультом в черный список.

Комментарий мужчина опубликовал в Insta-stories.

По его словам, в Украине "самые безумные фанаты и самые сексуальные с*чки".

Моргенштерн заявил, что надеется на то, что рано или поздно его концерт все-таки состоится в Украине.

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"Украина, я вас обожаю. Всегда об этом говорил и буду говорить. Самые безумные фанаты и самые сексуальные с*чки. Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами разъе**м стадион. На*уй политику. Мы братья", - говорится в сообщении певца.

Автор: @morgen_shtern Моргенштерн прокомментировал отмену концертов на территории Украины.

Позже эту сторис удалил Instagram.

У Моргенштерна были запланированы концерты в Украине этим летом. Ранее исполнитель выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

Россиянина Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.