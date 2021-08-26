НАТО займётся границей Беларуси со странами Альянса

Граница Польши с Белоруссией / Reuters

Польский политик Дональд Туск призвал к общенациональному соглашению в Польше по урегулированию кризиса на польско-белорусской границе. Между тем ситуация на границе вызывает все больший интерес не только в Польше.

Ситуацией на границе Беларуси и стран ЕС занялось НАТО, о чем сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"То, что видим на границе, и то, как белорусское правительство использует мигрантов как инструмент гибридной атаки, тревожит. Мы внимательно за этим следим. В среду было заседание послов стран НАТО, на котором министр иностранных дел Литвы рассказал о последних событиях. Мы решили отправить группу экспертов на белорусско-литовскую границу. Они должны помочь Литве бороться с этой гибридной угрозой и оценить ситуацию на месте", - сказал Столтенберг.

Бывший президент ЕС и лидер польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск опубликовал в соцсетях заявление, в котором призвал правительство Польши прийти к общенациональному консенсусу в отношении кризиса с беженцами.

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы, чтобы вытеснить мигрантов. Представители белорусских структур со щитами и оборудованием для борьбы с беспорядками принудительно вытеснили группу из 35 мигрантов на литовскую территорию и въехали на территорию Литвы. Об этом сообщило литовское МВД.