НАТО восстанавливает миссию в Ираке

Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили восстановление и расширение тренировочной миссии в борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.

При этом, миссия НАТО будет восстановлена ​​и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появятся военные базы по стандартам НАТО

Столтенберг подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.

NATO is stepping up the fight against international terrorism. Allied Defence Ministers have agreed in principle to enhance #NATO's training mission in #Iraq in close cooperation & coordination with the Iraqi government. pic.twitter.com/7lACCJ5qew