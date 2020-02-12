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среда, 12 февраля 2020 21:34

НАТО восстанавливает миссию в Ираке

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НАТО восстанавливает миссию в Ираке
Миссия восстановят в случае согласия со стороны Багдада. Фото: Glavcom.ua

Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили восстановление и расширение тренировочной миссии в борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.

При этом, миссия НАТО будет восстановлена ​​и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность", - заявил он.

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Столтенберг подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.

Для участия в военных учениях НАТО Defender Europe 2020 США в ближайшее время отправят в Европу 20 тыс. военных. За последние 25 лет это самое большое развертывания американских войск в Европе.

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12
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