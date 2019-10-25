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пятница, 25 октября 2019 02:05

НАТО увеличивает расходы на оборону

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НАТО увеличивает расходы на оборону
НАТО отреагировало на увеличение количества российских ракет в Европе. Фото: Известия

Североатлантический альянс вынужден реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе. И поэтому увеличивает расходы на оборону.

"Похоже все, что говорит о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, является аргументом для увеличения расходов на оборону, поскольку большее количество ракет с ядерным потенциалом в Европе способны за считанные минуты достичь европейских городов, просто увеличивает неопределенность и непредсказуемость, с которыми сталкиваются члены НАТО ", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает УНИАН.

Он добавил, что НАТО реагирует на появление большего количества российских ракет приведением в высшую степень боеготовности сил и размещением боеспособных групп на восточном рубеже, а также ростом инвестиций в оборону.

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"Но, как я отмечал неоднократно, мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, и мы стремимся к лучшим отношениям с нашим соседом Россией, включая эффективный режим контроля над вооружениями", - отметил Столтенберг.

Анонсированный визит руководства НАТО в Украину состоится на следующей неделе. Поездка Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом продлится 30-31 октября. Предполагается, что во время их визита будут обсуждаться реформы, а также безопасность на востоке Украины, в Черном море и ситуация с аннексированным Крымом.

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