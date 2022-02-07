НАТО усилит присутствие в Европе, если РФ оставит войска в Беларуси

Россия может прибегнуть к вторжению, если НАТО не выполнит требования безопасности, которые озвучил Кремль. Фото: Reuters

НАТО увеличит военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия не выведет из Беларуси 30 тыс. российских военных после завершения учений "Союзная решимость-2022", которые должны завершиться 20 февраля.

Во время последних развертываний на границе с Беларусью были замечены полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного нападения, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Reuters.

"Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси. Если вы посмотрите на наращивание вооруженных сил, Россия может фактически иметь достаточные силы для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем. Когда планируешь вторжение, на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим: войска все больше собираются вдоль границ с Украиной. Это очень беспокоит", - сказал он.

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По мнению Бауэра, Россия может прибегнуть к вторжению, если НАТО не выполнит требования безопасности, которые озвучил Кремль относительно вступления Украины в Альянс.

2 февраля издание El Pais опубликовало документы, которые назвали ответом США и НАТО на предложения России о "гарантиях безопасности". Согласно документам США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.