НАТО поднимало истребители почти каждый день: подвели итоги провокаций от РФ

Российские самолеты чаще всего нарушают воздушное пространство. Фото: ТАСС

С начала 2021 года воздушная полиция НАТО 370 раз поднимала в воздух истребители для перехвата воздушных судов. 290 раз - для наблюдения за российскими самолетами.

Чаще всего самолеты перехватывали над странами Балтии, сообщает немецкое издание Spiegel.

Истребители стран-членов Альянса поднимаются по сигналу тревоги. Они определяют, несет ли подозрительный самолет угрозу. На это уходит несколько минут. Обычно подобные миссии проходят без инцидентов.

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Самым частым нарушителем в воздухе является Российская Федерация. В течение 2020-го российские суда совершили около 350 несанкционированных пролетов.

Издание отмечает, что к действиям готовы более 60 истребителей НАТО. Наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии ужесточено с началом российской агрессии в Украине в 2014 году. Тогда об этом попросили союзники Альянса - Литва, Латвия и Эстония.

Кремль выступает против расширения НАТО в постсоветских странах. В частности, против вступления в Альянс Украины. 10 января в Женеве должны пройти двусторонние переговоры с Россией, где будут обсуждать этот вопрос.