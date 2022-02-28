НАТО не поможет Украине с "бесполетной зоной" - Столтенберг

В НАТО исключают возможность "бесполетной зоны" над Украиной.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля, передает телеканал NBC News.

Журналисты спросили, может ли он исключить внедрение Альянсом "бесполетной зоны" над Украиной.

"У нас нет намерений входить в Украину ни землей, ни воздухом", – сказал он.

"Пока на НАТО лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля, еще больше не обострился и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников из НАТО", - заявил генсек.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.