НАТО начала вывода войск из Афганистана

Вывод войск планируется завершить в сентябре. Фото: Reuters

НАТО начала организованный вывод своих войск из Афганистана.

Полностью завершить его планируют в сентябре. Об этом сообщили в штаб-квартире Альянса.

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Решение о начале вывода войск приняли в середине апреля. Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек.

"Это решение было принято всеми государствами альянса. Обеспечению безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил предоставляется приоритетное значение", - сказано в сообщении.

В НАТО приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной и пообещали пристально следить за ситуацией. НАТО ждет от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.