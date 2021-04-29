НАТО начала вывода войск из Афганистана

НАТО начала организованный вывод своих войск из Афганистана.
Полностью завершить его планируют в сентябре. Об этом сообщили в штаб-квартире Альянса.
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Решение о начале вывода войск приняли в середине апреля. Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек.
"Это решение было принято всеми государствами альянса. Обеспечению безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил предоставляется приоритетное значение", - сказано в сообщении.
В НАТО приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной и пообещали пристально следить за ситуацией. НАТО ждет от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.
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