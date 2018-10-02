НАТО готовится к самым масштабным военным учениям

Это самые масштабные с 1991 года маневры НАТО. Они носят оборонительный характер

В Балтийском море и Северной Атлантике на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября пройдут военные учения НАТО Trident Juncture. Боевые учения будут имитировать ответ НАТО на вооруженную агрессию против одного из его членов.

Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

По словам Столтенберга, в учениях примут участие около 45 тыс. военнослужащих из 31 страны. Будет задействовано более 110 самолетов и 60 кораблей.

Это самые большие с 1991-го маневры НАТО. Они носят оборонительный характер.

Расширение масштабов военных учений Североатлантического альянса стало ответом на агрессию России против Украины и ее угрозы в адрес других стран.

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В небе над Балтийским морем истребители Германии и Бельгии перехватили 2 российских бомбардировщика - сверхзвуковые Ту-160. В операции участвовали 2 из 6 самолетов, сейчас находящихся на авиабазе Эмари в Эстонии в рамках миссии НАТО.