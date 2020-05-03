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воскресенье, 03 мая 2020 22:43

НАТО готовится к осенней волне коронавируса

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НАТО готовится к осенней волне коронавируса
Коронавирус может вернуться осенью. Фото: pixabay.com

Страны-участницы НАТО готовятся к новой волне коронавирусной инфекции, которая может вернуться этой осенью.

На прошлой неделе послы стран НАТО провели закрытую встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В рамках совещания было решено подготовиться к вероятной второй волне эпидемии, пишет Spiegel.

"Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО", - указано в сообщении.

Подразумевается совместная закупка средств индивидуальной защиты и лекарств при помощи агентства закупок Альянса и помощь наиболее пострадавшим партнерам. План подготовки может быть одобрен НАТО в рамках заседания, которое планируется в конце июня.

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Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана был помещен в больницу после положительного результата теста на коронавирус.

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