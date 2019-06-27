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четверг, 27 июня 2019 11:37

НАТО готовит меры против России

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НАТО готовит меры против России
НАТО не замедлит с ответом на действия России. Фото: zik.ua

НАТО будет укреплять оборону против угрозы новых российских ракетных систем.

Это произойдет, если Россия до августа не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе.

"Российские ракеты SSC-8 нарушают договор и являются существенной угрозой для нашей безопасности. Сегодня министры согласились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению договора", - сказал Столтенберг.

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По его словам, министры рассматривали потенциальные меры НАТО, такие как: программа учений, а также разведка и наблюдение; укрепление воздушной и противоракетной обороны; безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.

"Министры подтвердили сегодня, что мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", - добавил генсек.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США.

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