"Насмешка на правосудием" - Навальный дал комментарий из зала суда

Навальный дал комментарий из зала суда. Фото: segodnya.ua

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с задержанием и стремительным судебным заседанием.

Об этом он рассказал в комментарии из зала суда.

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"Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь проходит заседание химкинского суда", - сказал политик.

По его словам, он не понимает, почему суд проходит в отделении полиции и почему никого не предупредили заранее.

"Это насмешка над правосудием", - подытожил Навальный.

В понедельник, 18 января, адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова в 11:29 по киевскому времени получила сообщение, что суд над политиком начнется в 11:30 в отделении полиции Химок.