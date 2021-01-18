"Насмешка на правосудием" - Навальный дал комментарий из зала суда

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с задержанием и стремительным судебным заседанием.
Об этом он рассказал в комментарии из зала суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Навальному не пускают адковатов
"Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь проходит заседание химкинского суда", - сказал политик.
По его словам, он не понимает, почему суд проходит в отделении полиции и почему никого не предупредили заранее.
"Это насмешка над правосудием", - подытожил Навальный.
В понедельник, 18 января, адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова в 11:29 по киевскому времени получила сообщение, что суд над политиком начнется в 11:30 в отделении полиции Химок.
Комментарии