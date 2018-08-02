Нашли золотой перстень времен Римской империи

Охотник за сокровищами Джейсон Масси, 45 лет, с английского Сомерсета нашел золотой древнеримский перстень, возраст которого 1800 лет.

Мужчина принимал участие в благотворительных раскопках с группой "Поиск для ветеранов". С помощью металлоискателя наткнулся на находку в поле, пишет Daily Mail.

Археологическая группа Сомерсета считает, что кольцо с гравировкой богини победы Виктории принадлежал кому-то из лиц "высокого статуса".

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Датируется перстень 200-300 годами н.е.

Стоимость древнего ювелирного изделия определят специалисты Британского музея в Лондоне. Когда это произойдет, Масси и владелец земли, на которой нашли драгоценность, поровну разделят прибыль.

What a find!



A metal detectorist has discovered a Roman signet 💍 pic.twitter.com/UVYO11CsR4 — BBC Somerset (@bbcsomerset) 1 августа 2018 г.

В Севастополе в оккупированном Крыму в зоне предполагаемого строительства трассы "Таврида" археологи обнаружили древний могильник. Захоронение относится к позднескифскому периоду, II-IV в. н.э. Некрополь полностью сохранился и не был разграблен.