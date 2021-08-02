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понедельник, 02 августа 2021 07:25

Нашли виновных в массовых пожарах в Турции

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Нашли виновных в массовых пожарах в Турции
Террористическая организвция взяла ответственность за пожары в Турции. Фото: REUTERS

Курдская организация "Дети огня" признались в организации поджогов в Турции. Приведших к масштабных лесных пожаров.

"Дети огня" связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК). Во многих странах мира, а также Евросоюзе признаны террористами, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

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В социальных сетях организация, заявила, что хотят поставить турецкий режим "на колени огнем".

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. В огне погибли 8 человек, более 850 пострадавших.

Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. В общем задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов. Уже 107 лесных пожаров потушили. Но пока не взяли под контроль 5 очагов в курортных провинциях Анталья и Мугла.

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Дата
02
августа

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