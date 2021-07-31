Украинские Ан-32П тушат пожары в Турции

Удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожаров. Фото: ГСЧС

Украина направила в Турцию на тушение лесных пожаров самолеты Ан-32П.

В первый залет они сбросили 16 тонн воды в горных районах вблизи Анталии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 31 июля удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожаров в стране. Продолжается борьба с еще десятью пожарами - в провинциях Анталия, Стамбул, Адана, Стамбул и Османие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Греции экстремальная жара. Горят леса

По официальной информации, в результате пожаров в районе Манавгат пострадали 275 человек.

Масштабные пожары в Турции начались 28 июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты. В частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил их "зонами стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей". К борьбе с пожарами привлекли все имеющиеся противопожарные ресурсы. Позже огонь распространился на другие провинции. Есть жертвы среди местного населения, в том числе 4 погибших. Пострадали и находящихся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум и Мармарис.