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четверг, 01 июля 2021 16:31

Нашли самого старого мужчину в мире

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Нашли самого старого мужчину в мире
Книга рекордов Гиннеса признала Эмилио Флореса Маркеса из Пуэрто-Рико самым старым из ныне живущих мужчин. Его возраст 112 лет и 326 дней. Он с сыном Эмилио и дочерью Тирсой, которые живут с ним в городе Трухильо-Альто / Guinness World Records

В свои 112 лет и 326 дней бывший фермер из Пуэрто-Рико занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый из ныне живущих мужчин на Земле.

Эмилио Флорес Маркес, который родился в городе Каролина 8 августа 1908-го, считает, что его долголетию способствовало то, что вырос в атмосфере любви к людям и отвращению к ненависти. Об этом пишет Daily Mail.

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"Мой отец воспитывал меня с любовью к людям. Он всегда говорил мне, братьям и сестрам делать добро, делиться всем с другими. Кроме того, Христос живет во мне", - говорит Маркес.

Предыдущим самым старым мужчиной, признанным Книгой рекордов, был румын Думитру Комэнеску, который держал рекорд менее месяца, прежде чем умер в прошлом году, 27 июня, в возрасте 111 лет и 219 дней.

Между тем, самой старой из ныне живущих людей в мире является японка Кане Танака, родившаяся 2 января 1903-го и достигшая возраста в 117 лет и 41 день.

Маркес был первенцем Альберто Флореса Мелендеса и Маргариты Маркес-Гарсиа, у которых было 11 детей. Десять выжили. Он работал с отцом на семейной ферме по выращиванию сахарного тростника. Поливал и загружал сахарный тростник на тележки, делал домашнюю работу и присматривал за девятью братьями и сестрами, мыл, убирал и готовил им.

Известный как "Дон Милло", Флорес женился на Андреа Перес, от которой у него четверо детей. Она скончалась в 2010-м. Перенес операцию в 101 год, имплантировал кардиостимулятор и до сих пор здоров. Страдает только потерей слуха. Живет в Трухильо-Альто с двумя детьми, Тирсой и Эмилио, которые заботятся о нем. У него пять внуков и пять правнуков.

Француженка Жанна Кальман считается самой старой из зафиксированных когда-либо людей на Земле. Она прожила 122 года и 164 дня. Родилась 21 февраля 1875-го и умерла 4 августа 1997 года.

Самым старым мужчиной, который когда-либо жил, был Дзироэмон Кимура из Японии. Он родился 19 апреля 1897-го и умер в возрасте 116 лет и 54 дней 12 июня 2013 года.

Женщина в Турции утверждает, что в воскресенье, 27 июня этого года, отметила 119-й день рождения. Это делает ее самым старым человеком на Земле. Но официально этого не признали. Секер Арслан отметила дату в окружении семьи в городе Амасья. Согласно ее водительским правам, она родилась 27 июня 1902-го.

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